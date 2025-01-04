شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحث القوات الإسرائيلية بالانسحاب من جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن لبنان وإسرائيل جددا التزامهما بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وحث الطرفين على استخدام الآلية التي تم إنشاؤها حديثا بموجب تفاهم وقف الأعمال العدائية لمعالجة القضايا العالقة.

وحثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على انسحاب الجيش الإسرائيلي في الوقت المناسب ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701 "كمسار شامل نحو السلام" وذكرت أنه تم إجراء إعادة انتشار للقوات المسلحة اللبنانية هذا الأسبوع في شمع في القطاع الغربي من منطقة عمليات اليونيفيل.

وقال المتحدث الأممي إن البعثة مستعدة للقيام بدورها في دعم البلدين للوفاء بالتزاماتهما وفي مراقبة التقدم. مضيفا: "يتضمن ذلك ضمان خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة بخلاف تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل وكذلك احترام الخط الأزرق".

وأكد المتحدث الأممي إن الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية يواصلون تقديم الدعم الحاسم لأولئك الذين ما زالوا نازحين أو يعودون إلى مجتمعاتهم بعد وقف الأعمال العدائية.



