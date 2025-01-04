شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: انخفاض المساعدات منذ 4 أشهر ولا يوجد ما يكفى لتوزيعه على نازحي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إيناس حمدان، مديرة إعلام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، أن الوكالة ما زالت رغم كل التحديات تقدم مستلزمات الشتاء ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها باستمرار لسكان غزة، موضحًا أن تلك المستلزمات تتضمن الأغطية وقطع النايلون من أجل بناء الشوادر، وفي بعض الأحيان يكون هناك قطع من الخيام توزع على النازحين.

وأضافت مدير الإعلام بوكالة الأونروا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية انخفضت معدلات تدفق المساعدات إلى أدنى نقطة لها، وبالتالي لا يوجد ما يكفي من الإمدادات الضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية اليومية لسكان القطاع خلال فصل الشتاء.

وأشارت "حمدان"، إلى أن هناك عدد من الأطفال الذين فقدوا حياتهم بسبب البرد، خاصة أن حياة الخيام تجعل فصل الشتاء أكثر قسوة على السكان وبشكل خاص الأطفال مع انعدام وسائل التدفئة وقلة المساعدات المتعلقة بلوازم الشتاء.

وأكدت أن الاحتياجات الخاصة بسكان غزة في ظل هذا الطقس السيء كثيرة وضخمة وما يصل شحيح للغاية وهذه المعضلة، متابعة :"نحتاج إلى تدفق المساعدات بكميات كبيرة وبشكل متسارع وعاجل حتى نتمكن من حل هذه الأزمات التي يعانيها سكان غزة خاصة أنه في هذه الأثناء لا يوجد ما يكفى من مستلزمات الشتاء لتوزيعها على النازحين الذين يواجهون ظروف قاسية".