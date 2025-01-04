شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب إغلاق الحدود بين لبنان وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أمنى لبنانى، عن أن القرار السورى بإغلاق الحدود بين لبنان وسوريا، ومنع اللبنانيين من الدخول إلى سوريا لن يستمر، وأن هذه المشكلة سوف تحل بعد إمساك الأمن العام السورى بالجانب السورى من الحدود. وفق "لبنان24".

وقال المصدر، إن المعلومات تشير إلى أن هناك أعداد كبيرة من السوريين الموجودين فى لبنان يكلفون عددا من اللبنانيين الذهاب إلى سوريا من أجل نقل أمتعتهم التى تركت هناك يوم سقوط نظام الاسد ولجلب الأموال التى تركت هناك والشقق فى سوريا، وذلك مقابل مبالغ مالية يتقاضاها هؤلاء السائقون ناقلو البضائع والأموال.

وأشار المصدر، إلى أن السلطات السورية اكتشفت هذا الأمر، فقامت بالتشدد فى دخول اللبنانيين، على أن تحل هذه الإشكالية بعد أسابيع قليلة .

وقال مسئول أمنى لبنانى، إن القيود التى تأتى فى وقت يسعى فيه لبنان إلى تحسين العلاقات مع سوريا فى ظل الإدارة الجديدة، تعنى أن اللبنانيين الذين ليس لديهم إقامة أو عائلة داخل سوريا لن يتمكنوا من العبور، لكنه أشار إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمن لديهم أنشطة أخرى داخل سوريا.

وأضاف المسئول اللبنانى، أن هذه الإجراءات "مؤقتة" وجاءت نتيجة نزاع بين الجانبين عن سوء المعاملة الواضح من السلطات اللبنانية للسوريين الذين يدخلون لبنان أو يغادرونه.



وكان وزير الداخلية اللبنانى بسام المولوى أكد أن العمل جارٍ على حل مسألة منع اللبنانيين من دخول سوريا بين الأمن العام اللبنانى والجانب السوري.



