شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بحي الشجاعية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 11 فلسطينيا، اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا بحي الشجاعية شرق غزة؛ ما أدى لاستشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين، موضحة أن عدد شهداء قصف الاحتلال لمنزل في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ارتفع إلى 3 شهداء.



واستشهد فلسطينيان في غارة للاحتلال على شمال مدينة رفح، كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها الثقيلة تجاه غرب جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين في منطقتي الصفطاوي والتوام شمالا.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من 45 ألفا و658 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 108 آلاف و553 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.