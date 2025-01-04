شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: أمريكا تعتزم تكثيف ضرباتها في اليمن قبل انتهاء ولاية بايدن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مسؤولون أمريكيون، عزم الولايات الأمريكية تكثيف ضرباتها في اليمن قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الـ 20 من شهر يناير الجاري.
وأفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /السبت/ بأن ذلك جاء خلال محادثات أجراها مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم في إسرائيل.
وطالب المسؤولون الأمريكيون من إسرائيل بضرورة مراجعة الأهداف التي تقصفها في اليمن؛ للتأكد من أنها عسكرية وليست مدنية.
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