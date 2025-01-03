شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الوطنى العراقى: القبض على أكثر من 5600 "إرهابى" خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الأمن الوطنى العراقى، اليوم الجمعة، أنه قدم أكثر من 6 آلاف معلومة استباقية تتعلق بـ"الجماعات الإرهابية" لقيادة العمليات المشتركة، مشيرا إلى إلقاء القبض على أكثر من 5600 "إرهابي" خلال عام 2024.



وقال المتحدث باسم الجهاز ارشد الحاكم، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "خلال عام 2024 تم رفع أكثر من 6 آلاف معلومة استباقية من الجهاز تتعلق بأماكن وجود أفراد الجماعات الإرهابية وعتادها وأسلحتها، وتقديمها إلى قيادة العمليات المشتركة وبتنسيق عالى المستوى تم تنفيذ ضربات جوية ضدها".



وأضاف أن عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال العام الماضى بلغ 5606 متهمين بالإرهاب مع ضبط أعداد كبيرة من الأسلحة والأحزمة الناسفة، موضحا أنه تم خلال العام الماضى تنفيذ عمليات نوعية، أسفرت عن مقتل "إرهابيين" اثنين، أحدهما فى قضاء /داقوق/.. وإحباط عملية تفجير بواسطة عبوات ناسفة بمحافظة صلاح الدين.. والإطاحة بما يسمى "والى العراق"، بعد مراقبة استخبارية استمرت لأكثر من ستة أشهر.