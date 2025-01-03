الجيش اللبنانى يعلن اشتباك عناصره مع سوريين فى منطقة معربون - بعلبك الحدودية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى، اليوم /الجمعة/، اشتباك عناصره مع سوريين فى منطقة معربون - بعلبك الحدودية.



وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان أذاعته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه "أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون - بعلبك، حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة، فأطلقت عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية في الهواء، وعمد السوريون إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش ما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين".



وأضافت أن "وحدات الجيش المنتشرة في القطاع اتخذت تدابير عسكرية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة".