شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعلن إصابة أحد عناصره باشتباكات مع سوريين قرب معبر غير شرعي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عناصر الجيش خلال اشتباكات مع سوريين حاولوا منع الجيش من غلق معبر غير شرعي على الحدود، وفق ما أفادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل.

فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أن بلاده سنقف إلى جانب ممثلي المجتمع المدني في سوريا ويدعو الإدارة السورية الجديدة إلى إطلاق حوار يجمع كل مكونات الشعب السوري، وقال: "لن نقبل بالإرهاب في سوريا وندعو الجميع للاندماج في الحياة السياسية وسنشارك بإرسال خبراء في نزع الأسلحة الكيميائية إلى سوريا".