شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: فوجئنا بسرعة سقوط نظام الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم إن واشنطن فوجئت بالسرعة التي سقط بها نظام الأسد، مشيرا إلى أن سقوط الأسد السريع يرجع جزئيا للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على راعييه روسيا وإيران.

وأضاف بلينكين أن سقوط بشار لأسد كانت لحظة ذات احتمالات لا تصدق وخاصة بعد أهوال دكتاتوريته.

أكد بلينكن أن إيران ليست في وضع يسمح لها بالدخول في شجار مع أي أحد وهذا كان له تداعيات إيجابية حقيقية على سوريا.