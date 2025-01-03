شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة طارئة بمجلس الأمن حول الشرق الأوسط واعتداءات إسرائيل على منشآت غزة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بناء على طلب من الجزائر، التي تتولى رئاسة المجلس خلال يناير الحالي.

وتتناول الجلسة، الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، وآخرها العدوان على مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وأوضح عمار بن جامع، مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجزائر ستولي خلال رئاستها للمجلس اهتماما خاصا بمجموعة من القضايا، على رأسها القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الجزائر ستعقد جلسة مفتوحة يوم 20 يناير الجاري، حول فلسطين على مستوى وزاري، بالإضافة إلى جلسة خاصة في الأسبوع الثالث من الشهر، حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

يذكر أن خمس دول جديدة انضمت إلى عضوية مجلس الأمن بدءا من يناير 2025، وهي: الصومال، وباكستان، واليونان، والدنمارك، وبنما، وستستمر عضويتها حتى ديسمبر 2026.