شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية ألمانيا: يجب إشراك كل الطوائف فى عملية إعادة الإعمار فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك اليوم خلال زيارة إلى سوريا إنه يجب إشراك كل الطوائف فى عملية إعادة الإعمار فى سوريا.

وأكدت بيربوك أن هناك حاجة إلى ضمانات أمنية موثوقة للأكراد فى سوريا، مشيرة إلى أنها أبلغت قائد الإدارة السورية الجديدة أن أوروبا لن تقدم أموالا للهياكل الإسلامية الجديدة.

أضافت بيربوك إلى أن رفع العقوبات عن سوريا سيعتمد على المضى قدما فى العملية السياسية، مشيرة إلى أنه يجب أن يشارك الجميع في عملية صياغة الدستور وفي حكومة سوريا المستقبلية.