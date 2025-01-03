شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اللبنانى يبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية مع وزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع رئيس البرلمان اللبنانى نبيه بري مع كل من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال والسفير القطري في لبنان ، حيث تابع آخر تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال اللقاء.

وكان برى قد التقى مع رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكى جاسبر جيفيرز، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود الاتفاق، وفق بيان البرلمان اللبناني.

كما ناقش برى الخروقات الإسرائيلية مع وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق و تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

وأكد برى احتجاج لبنان على إصرار إسرائيل على التمادى في خرق الاتفاق والاعتداءات المتكررة على الجنوب اللبنانى.