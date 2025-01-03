شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يحرق منازل فى بلدة حولا جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجيش الإسرائيلى بحرق عشرات المنازل فى بلدة حولا جنوبى لبنان، وأيضا تقدمت قوة من الجيش من بلدة كفركلا باتجاه أطراف برج الملوك حيث وضعت أسلاكا معدنية قطعت بها الطريق .

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غارات على 3 مناطق في محافظة النبطية بجنوب لبنان، ليرتفع إجمالي انتهاكات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه قبل 37 يوما إلى 353 خرقا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح بقضاء النبطية، ولفتت إلى أن هذا العدوان الجوي هو الأول الذي تتعرض له منطقة إقليم التفاح منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي.

وأضافت الوكالة أن المقاتلات الإسرائيلية أغارت كذلك على المنطقة الواقعة بين بلدتي زحلتا وجباع بالقضاء ذاته.

كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على جبل الريحان في قضاء جزين بمحافظة جنوب لبنان، وفق المصدر نفسه، دون تحديد الهدف الذي قصفته هذه الغارة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن طائراته الحربية دمرت بتوجيه استخباري منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها حزب الله داخل موقع عسكري للتنظيم في جنوب لبنان، حسب ادعائه.