رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين: تكثيف الجهود لخدمة المعتمرين

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس تكثيف الجهود الإثرائية والتوجيهية في الحرمين الشريفين لخدمة الزائرين والقاصدين والمعتمرين خلال إجازة منتصف العام الدراسي .

وأوضح "السديس"، أن خطة موسم العمرة الميدانية ترتكز على إثراء التجربة الدينية للقاصدين وبث الهدايات للعالمين، وتهدف إلى تعزيز مكامن القوة مع تعظيم مفهوم خدمة المعتمر والعناية به، كون خدمته شعارًا محوريًا، وتعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة العمرة، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح واطلاق المئات من المبادرات والبرامج الدينية النوعية.

وقال إن العمل في رئاسة الشؤون الدينية مستمر وقائم على مدار العام بلا توقف؛ لإثراء تجربة القاصدين والزائرين والمعتمرين وضيوف الرحمن لحظيًا وعلى مدار الساعة، وفق أعلى معايير الخِدمات الدينية المقدمة، تحقيقًا لتطلعات القيادة السعودية؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم التسامح والاعتدال.

وأعدت الرئاسة العديد من الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية التي يشارك فيها أعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسو المسجد الحرام والمسجد النبوي؛إلى جانب عدد كبير من المبادرات النوعية الدينية لإثراء تجربة المعتمرين طوال موسم العمرة.

وأكد أن خطة موسم العمرة لعام 2024 شملت تقديم أكثر من 30 مبادرة وبرنامجًا محوكمة ميدانيا بشكل شهري، كما أن هناك أكثر من 150 مبادرة تم إطلاقها؛ من أبرزها "الإكرام في تعظيم البيت الحرام"، وهي مبادرة تحدث في كل موسم، ويتم تجديدها بجلسات نقاشية وندوات وبرامج ومعارض إثرائية دينية.