شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: توسيع البرامج المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الداخلية الألمانية أنه سيتم توسيع البرامج المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتحدثت مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن أن وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في دمشق يمثلان الاتحاد وينوبان عنه، داعيين القيادة السورية الجديدة إلى احترام المبادئ المتفق عليها مع الجهات الإقليمية، كما دعت القيادة السورية الجديدة إلى ضمان حماية المدنيين والأقليات.

كما أعلنت الجمهورية التشيكية إعادة فتح سفارتها في دمشق.