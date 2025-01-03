شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة شبان من رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين من مخيم /الجلزون/ للاجئين، شمالي رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا، وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشابين محمد دوحان (19 عاما) ومحمود الغليظ (18 عاما).



في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي /سطح مرحبا/ و/جبل الطويل/ في مدينة البيرة، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.. كما اقتحمت قرى /النبي صالح/ و/شقبا/، غربي رام الله، و/بدرس/ شرقا.



واقتحم مستوطنون أطراف قرية /برقا/، شرقي رام الله، وسط حماية من قوات الاحتلال، قبل أن ينسحبوا من المكان.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابا من بلدة /الزاوية/ غرب بلدة سلفيت، حيث أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رئيف إسماعيل شقير، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.