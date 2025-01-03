شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 12 إسرائيليا أثناء هروبهم للملاجئ بعد قصف صاروخ قادم من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الإسعاف الإسرائيلي، اليوم /الجمعة/، بإصابة 12 شخصا على الأقل أثناء هروبهم إلى الملاجئ بعد القصف الصاروخي من الحوثيين في اليمن.



وقال الإسعاف الإسرائيلي - وفقا لقناة (القاهرة الإخبارية) إن "عدد من المواطنين تدفق نحو الملاجئ في أثناء تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد الإطلاق الصاروخي من اليمن".



ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط الصاروخ الذي أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، وأنه يتحقق من سقوط شظايا في موديعين بالقدس.



وكان الجيش الإسرائيلي ، قد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن ، اليوم الجمعة ، حيث دوت صفارات الإنذار وسط وجنوبي إسرائيل لتحذير السكان.



وذكر الجيش الإسرائيلي -حسبما أوردت صحيفة /جيروزاليم بوست/ الإسرائيلية، أن صاروخا أطلق من اليمن ودخل الأجواء الإسرائيلية، وقد أصيب 12 شخصا جراء التدافع حينما كانوا يهرعون إلى الملاجئ.



كما اعترض الجيش الإسرائيلي أيضا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن.