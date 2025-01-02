شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يشن عدة غارات على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الخميس/، عدة غارات على جنوب لبنان، ذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان.



واستهدفت الغارات الإسرائيلية، مرتفعات الريحان، وجبل الزغرين، كما نفذ غارة أخرى استهدفت المنطقة الواقعة بين زحلتا وجباع، بقضاء جزين فى محافظة الجنوب.



كما أغار طيران الاحتلال مساء اليوم، مستهدفا منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة اقليم التفاح، بصاروخى جو - أرض، أحدث انفجارهما دويا تردد فى منطقتى إقليم التفاح والنبطية.



ويعتبر هذا العدوان الجوي، هو الأول الذى تتعرض له منطقة إقليم التفاح منذ وقف إطلاق النار فى نوفمبر الماضي.



ومشطت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة بنت جبيل بالرشاشات الثقيلة، من موقعه عند أطراف بلدة مارون الراس.