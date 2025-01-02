شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى سوريا 7 يناير بعد توقف 13 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى سوريا اعتبارًا من 7 ينايرالجارى بإطلاق 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دمشق- بعد نحو 13 عام من التوقف، حسبما ذكر بيان للخطوط القطرية.

وذكرت الخطوط القطرية فى بيان لها أن قرارها يؤكد التزامها بتعزيز الربط الإقليمى وتلبية للطلب المتزايد من المسافرين.

وقالت القطرية إنها تعمل من كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا لمعايير السلامة والأمن والعمليات التشغيلية اللازمة قبل استئنافها.

وقال الرئيس التنفيذى لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، المهندس بدر محمد المير: "يسعدنا أن نعلن عن استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى سوريا، البلد الذى يتمتع بتاريخ وثقافة غنية. كما ويؤكد هذا الإعلان التزامنا بربط المجتمعات وتسهيل السفر".

وسيستفيد المسافرون من دمشق وإليها من خدمة الخطوط الجوية القطرية والوصول إلى مطار حمد الدولى فى قطر.