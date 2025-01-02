شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث مع وزير الخارجية الفرنسى الخروقات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى مع رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكى جاسبر جيفيرز، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود الاتفاق، وفق بيان البرلمان اللبناني.

كما ناقش برى الخروقات الإسرائيلية مع وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق و تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

وأكد برى احتجاج لبنان على إصرار إسرائيل على التمادى في خرق الاتفاق والاعتداءات المتكررة على الجنوب اللبنانى.