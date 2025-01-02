شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات للجيش الليبى لتعزيز الأمن والاستقرار فى الحقول النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شعبة المخابرة برئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني الليبي بتأمين الاتصال بالحقول النفطية التابعة لحرس المنشآت النفطية، وذلك في إطار خطة متكاملة وضعتها رئاسة الأركان، جاء ذلك تنفيداً لتعليمات رئيس أركان القوات البرية الليبية الفريق ركن "صدام حفتر".

وأكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي في بيان لها، الخميس، أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالموارد النفطية.

وأشارت شعبة الاعلام الحربي الليبية إلى أنه تم تأمين جميع القطاعات الدفاعية التابعة لمنطقة سبها العسكرية، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان سلامة هذه المناطق. كما تم ربط جميع المناطق العسكرية بغرفة القيادة والسيطرة التابعة للرئاسة ، مما يسهل التنسيق والاتصال بين الوحدات المختلفة ويعزز من فعالية العمليات العسكرية.

ولفتت إلى أن هذه الخطوات تعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية المنشآت الحيوية وضمان استمرارية العمليات في ظل التحديات الأمنية الراهنة.