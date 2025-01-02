شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن عشرات المستوطنين من بينهم الحاخام المتطرف "يسرائيل شليطا" اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة، حيث اقتحم أكثر من 68 ألف مستوطن الأقصى.

ووثق التقرير الشهري لوزارة الأوقاف والشؤون الدّينية حول انتهاكات الاحتلال ومستعمريه لدور العبادة، 22 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر ديسمبر الماضي.

من ناحية أخرى .. أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى بلدات غرب مدينة رام الله، بزعم تنفيذ عملية دهس قرب دير قديس غربا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اقتحمت بلدة دير عمار غربا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.