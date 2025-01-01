شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان وعدد من المصابين إثر قصف الاحتلال لمنطقة جباليا شمالي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط شهيدان بالإضافة إلى عدد من المصابين في قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وكان قد أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لأحياء سكنية شمال غرب مدينة غزة شمال القطاع.

تدرس الحكومة الإسرائيلية إصدار أمر للجيش باحتلال مدينة غزة في الفترة القريبة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس حيث تسعى إسرائيل لزيادة الضغط على حماس، التي تخشى من فقدان المزيد من الأراضي في القطاع، وهو ما يعكس تزايد التوترات بين الطرفين، بحسب تقرير نشرته "القناة 14" الإسرائيلية.



ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، يروّج نتنياهو، وحلفاؤه المتطرفون في حكومة الاحتلال، لفكرة "الهجرة الطوعية" من القطاع، في إطار "مخطط التهجير والاستيطان" هناك.