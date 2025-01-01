شكرا لقرائتكم خبر عن التربية والتعليم السورية تعدل المناهج الدراسية وتحذف مادة التربية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة تعديل المنهاج الدراسية السورية، وأبرزها اعتماد عبارة الحكم العثماني بدلا من الاحتلال العثماني أينما وجدت.

قررت الوزارة حذف مادة التربية الوطنية بشكل كامل وحذف عدة عبارات من المناهج "يانصيب، حجر النرد، فائدة سنوية، إله، آلهة، الآلهة الآرامية، الربة الأم، ربة الينبوع."

وقررت وزارة التربية والتعليم السورية استبدال عبارات "أن يبذل الإنسان روحه دفاعاً عن وطنه: بعبارة "دفاعاً عن الله"، و"الصراط المستقيم طريق الخير" بعبارة "طريق الإسلام"، وكذلك عبارة "المغضوب عليهم" بعبارة "ضلو طريق الخير"، واستبدال عبارة "الضالين بعبارة "اليهود والنصارى"، عبارة "النظافة" بعبارة "الطهارة"، عبارة "بالشجاع يدافع عن تراب الوطن" بعبارة "في سبيل الله".

كما قررت الوزارة حذف عبارة "الشهداء ضحوا للدفاع عن الوطن" بعبارة "في سبيل الله"، استبدال عبارة "نبي الله شعيب" بعبارة "الرجل الصالح"، وعبارة "حرب تشرين التحررية" بعبارة "حرب 1973".

وقررت الوزارة حذف صور متعددة منها الساحر، صور العلم القديم، صور العملات النقدية السورية، صورة الإلهة فورويونا، صورة حمامة ترمز للآلهة، صورة الكرسي الرسولي، صورة نصب الجندي المجهول، حافظ الأسد، بشار الأسد، صورة الإله مردوك.

وقررت الوزارة إلغاء ذكر زنوبيا ودولة بنت الازور باعتبارها شخصية خيالية، وإلغاء كل ما يتعلق بنظرية التطور، إلغاء تطور الدماغ والتكوين الجيني وعلم الوراثة.