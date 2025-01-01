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رئيس بيلاروس: مستعدون لدعم السودان في تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي والرعاية الطبية

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القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عن استعداد بلاده لدعم الخرطوم في تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي وتوفير الرعاية الطبية وتزويدها بالمعدات الزراعية والخدمية، إلى جانب تدريب الكوادر.

وأكد رئيس بيلاروس - في برقية تهنئة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان والشعب السوداني، بمناسبة احتفال البلاد بعيد الاستقلال، حسبما نقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، اليوم /الأربعاء/ - أهمية تحقيق السلام والوئام والتقدم للشعب السوداني.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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