شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيلاروس: مستعدون لدعم السودان في تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي والرعاية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عن استعداد بلاده لدعم الخرطوم في تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي وتوفير الرعاية الطبية وتزويدها بالمعدات الزراعية والخدمية، إلى جانب تدريب الكوادر.

وأكد رئيس بيلاروس - في برقية تهنئة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان والشعب السوداني، بمناسبة احتفال البلاد بعيد الاستقلال، حسبما نقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، اليوم /الأربعاء/ - أهمية تحقيق السلام والوئام والتقدم للشعب السوداني.