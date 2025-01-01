شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: ما يقرب من 420 ألف سورى يعودون لبلادهم بعد سقوط نظام الأسد والان مع تفاصيل الخبر

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن 58400 سوري عادوا إلى البلاد بشكل أساسي من لبنان والأردن وتركيا منذ 8 ديسمبر الماضي بعد سقوط نظام بشار الأسد، لافتة إلى أنه كانت وجهاتهم الرئيسية الرقة، تليها محافظات حلب وحمص ودرعا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد العائدين السوريين إلى ما يقدر بنحو 419,200 شخص بحلول 29 ديسمبر.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال إن الوضع لا يزال صعب بالنسبة لأكثر من 25 ألف نازح داخلي لا يزالون يقيمون في 183 مركزا جماعيا وهو انخفاض من 40 ألف شخص تم الإبلاغ عنهم قبل أسبوع واحد.

وقال إن بعض المراكز الجماعية في القامشلي تعاني من نقص حاد في المياه، بينما تفتقر معظمها إلى إمدادات المياه الكافية ومرافق الصرف الصحى.