شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر: سوريا مازالت تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن سوريا لا تزال تواجه تهديدا ثلاثي الأبعاد يتمثل في انعدام الأمن وأزمتين اقتصادية وإنسانية، بالإضافة إلي أوضاع النازحين والعائدين حديثا إلي سوريا .

وقال مكتب الأوتشا، إنه بسبب الوضع الأمني المتقلب، فإن العمليات الإنسانية لا تزال معلقة في مناطق من محافظات حلب ودير الزور واللاذقية وطرطوس، كما توقفت مؤقتا شحنات المساعدات الإنسانية من دمشق إلى مدينة القامشلي في محافظة الحسكة.

وقالت الأوتشا إن 664 ألف شخص ما زالوا نازحين حديثا في سوريا على أثر الدفعة الأخيرة لإسقاط نظام الأسد، معظمهم في إدلب وحلب لافتا الي انه بعد ذروة النزوح التي بلغت 1.1 مليون شخص في 12 ديسمبر، عاد ما يقرب من 486 ألف شخص منذ ذلك الحين إلى مناطقهم الأصلية بحلول 27 ديسمبر.

وفي شمال شرق سوريا، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن الوضع لا يزال صعب بالنسبة لأكثر من 25 ألف نازح داخلي لا يزالون يقيمون في 183 مركزا جماعيا وهو انخفاض من 40 ألف شخص تم الإبلاغ عنهم قبل أسبوع واحد.

وقال إن بعض المراكز الجماعية في القامشلي تعاني من نقص حاد في المياه، بينما تفتقر معظمها إلى إمدادات المياه الكافية ومرافق الصرف الصحي.