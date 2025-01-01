شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 2024 الأعلى فى حوادث المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

قال مكتب الأمم المتحدة تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الحوادث المتعلقة بالمستوطنين منذ أن بدأ في حفظ السجلات قبل ما يقرب من عقدين من الزمن.

وأضافت الوكالة الأممية، أن حوالي 1400 حادث من هذا القبيل بما في ذلك الاعتداءات الجسدية وهجمات الحرق العمد والمداهمات على المجتمعات الفلسطينية وتخريب أشجار الفاكهة، أسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إتلاف الممتلكات أو كليهما.

كما شهد هذا العام ثاني أعلى عدد من الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن بدأت سجلات المكتب، بعد عام 2023 الذي كان الأعلى، فقد استشهد أكثر من 480 فلسطينيا بينهم 91 طفلا، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، استشهد معظمهم على يد القوات الإسرائيلية.