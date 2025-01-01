شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكوا: ارتفاع معدلات البطالة فى المنطقة العربية بسبب العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

حذر تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعي لغربي آسيا (الإسكوا) من ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، مع تقديرات بوصولها إلى 11.5 في المائة في عام 2024، بسبب العدوان الإسرائيلي علي غزة ولبنان مما أثر علي النمو الاقتصادي في المنطقة.

ونبه التقرير الأممي إلى أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر في المنطقة سيشكل أكثر من ثلث سكانها خلال الفترة 2024-2026.

ومن جانبه أوضح أحمد مومي المشرف على فريق إعداد التقرير بالإسكوا، إن المنطقة بحاجة إلى خطط شاملة للتنمية تعتمد على الابتكار وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات بفعالية.

وأضاف مومي: "الظروف الحالية تُظهر أهمية العمل المشترك لتخفيف الآثار السلبية للأزمات المتشابكة، من خلال التركيز على تمكين الشباب ودعم الفئات الأكثر تضررا لضمان مستقبل مستدام".