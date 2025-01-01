شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان فلسطينيان خلال قصف الاحتلال شقة سكنية بالشجاعية شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم /الأربعاء/ في قصف الاحتلال شقة سكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في شارع مشتهى بحي الشجاعية؛ ما أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت النار باتجاه الأهالي في حي الشيخ رضوان غرب المدينة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.