شكرا لقرائتكم خبر عن نيران الاحتفالات.. العراق يسجل 183 إصابة بطلق نارى وألعاب نارية فى رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تسجيل 564 إصابة خلال ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية في عموم البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، قوله إن "مجموع الإصابات بالألعاب النارية 143 إصابة والطلق الناري 40، وحوادث السير 203 إصابات وإصابات مختلفة متنوعة 178 إصابة في جميع المحافظات".

وأضاف أن "الإصابات في الألعاب النارية ليلة رأس السنة تنوعت بين حروق مختلفة وإصابات بالعين المباشرة والأطراف"، مبينا أن "الوزارة سجلت إصابات بطلق ناري بعضها خطرة واحتاجوا (الجرحى) إلى الدخول للعناية المركزة".

وأضاف أنه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، إلا أن بعض الإصابات خطرة ويتلقون العلاج"، مؤكدا أن "الوزارة لم تواجه أي مشكلة من ناحية توفير المستلزمات الطبية مع وجود الملاكات المختلفة".