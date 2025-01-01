شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تفاقم أوضاع النازحين فى غزة بعد غرق الخيام بمياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

قال مكتب الأمم المتحدة تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس أدت إلى تفاقم وضع الأسر النازحة على طول ساحل غزة، وخاصة في خان يونس، حيث وردت أنباء عن غمر عشرات الخيام بالمياه أو تضررها.

وأكد تقرير الأمم المتحدة أنه من أجل دعم مرافق مياه البلديات الساحلية، هناك حاجة ملحة إلى 27 شاحنة لإزالة الحمأة، فيما لا يوجد سوى سبع شاحنات من هذا القبيل في جميع أنحاء قطاع غزة.

و ذكرت أوتشا أن عملية إدخال المواد الأساسية إلى غزة لا تزال صعبة بسبب انعدام الأمن والقتال النشط وانهيار النظام العام، وعبرت عن قلق خاص لعدم توفر كمية الوقود اللازمة للخدمات الأساسية.

ووفقا للمنظمات الإنسانية هناك مخزون يقدر بأقل من 25 ألف لتر، وهو كاف لأقل من يوم واحد من المتطلبات في غزة.