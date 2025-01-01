شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون بقصف مسيرة إسرائيلية مواطنين في خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف مسيرة إسرائيلية في مدينة خان يونس.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي المنارة جنوب شرق خان يونس.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي أرضًا في محيط بركس خضير بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأطلقت طائرة مسيّرة (الكواد كابتر) وآليات الاحتلال النار بشكل متواصل منذ ساعات الصباح شرق حيي الشجاعية والشعف شرق مدينة غزة.