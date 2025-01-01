شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال بمخيم بلاطه بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن اشتباكات وقعت بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ومنذ قليل كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها وثقت وقوع ما لا يقل عن 136 غارة استهدفت 27 مستشفى على الأقل في قطاع غزة.

يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعلنت الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل تزن 2000 رطل على مستشفيات غزة، مؤكدة أن الاعتداءات الإسرائيلية فيها استهداف دقيق للأشخاص داخل المستشفيات.

وفى تقرير جديد للمفوضية، إن حجم الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة يعكس تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن هجمات إسرائيل سببت دمارا مروعا بمستشفى كمال عدوان وتركت السكان دون رعاية.