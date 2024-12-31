شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات في انفجار سيارة مفخخة بحلب.. والشرع يلتقى بوفد مسيحي في دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن 6 مدنيين بينهم طفل، أصيبوا بانفجار سيارة مفخخة في أحد الأسواق المحلية بمدينة تل رفعت شمالي حلب.



وفي وقت سابق، أعلنت محافظة حلب عن اكتشاف 3 مقابر جماعية جديدة في مناطق خان العسل، والمقبرة الجديدة، والنقارين، وقالت إنها تضم نحو 16500 جثة.

من ناحية أخرى، التقى قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، عشية رأس السنة الميلادية الجديدة، بوفد من الطائفة المسيحية في دمشق، على ما أفادت حسابات القيادة العامة.

في سياق أخر، قالت وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية، إن الوزير أسعد الشيباني التقى مع القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي ميخائيل أونماخت في دمشق، وأكد له على ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الشيباني حث القائم بالأعمال الأوروبي على "فتح صفحة جديدة بعد سقوط النظام السابق، كما دعا إلى إعادة فتح سفارات الاتحاد في سوريا وتفعيل دورها".