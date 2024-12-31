شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي: إسرائيل رفضت أكثر من 140 طلبا للوصول إلى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول أممي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت أكثر من 140 طلبا أمميا للدخول إلى شمال قطاع غزة خلال الشهرين الأخيرين.

جاء ذلك في بيان اليوم الثلاثاء، لكبير مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة(أوتشا)، جوناثان ويتال.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجماته الجوية على منطقة جباليا والمناطق المحيطة بها، مستهدفا المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف: "حاولنا الوصول إلى شمال غزة خلال الشهرين الأخيرين، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت أكثر من 140 مرة طلباتنا"، مشيرا إلى أن العائلات الفلسطينية في منطقة جباليا تعيش تحت حصار إسرائيلي لأكثر من شهرين.

وشدد على أن الفلسطينيين المهجرين قسرا من شمال قطاع غزة من مناطق مثل جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، يعيشون تحت ظروف صعبة للغاية في محيط مدينة غزة.