شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء في قصف إسرائيلي شمال غزة.. وإصابات برصاص الاحتلال في الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة، كما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي للاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شابا استُشهد وأصيب آخر في قصف من طائرات مسيرة إسرائيلية في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,541 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي الخليل، قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول وأطلقت الرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي، وسيدة بجروح عقب الاعتداء عليها بالضرب.

وأضافت مصادر طبية في مستشفى الأهلي بالخليل، أن الشاب المصاب وصل إلى المستشفى جراء إصابته برصاصة استقرت في الصدر، وأخرى في القدم، ووُصفت حالته بالمستقرة، وهو بحاجة إلى عمليات طارئة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون بشرق قلقيلية من مدخلها الشمالي، وسيرت آلياتها في عدة أحياء فيها، واعتقلت شبانا، لم يتم التُعرف على هوياتهم بعد.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شاب أثناء مروره عبر حاجز تياسير شرق طوباس، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية عند الحاجز، وإعاقة حركة المواطنين من طوباس إلى الأغوار.