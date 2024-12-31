شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثتين وإنقاذ 17 مهاجرًا تونسيًا من قارب منكوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الحرس الوطني التونسي إنه عثر على جثة طفل مفقود عمره خمس سنوات، كان ضمن 19 مهاجرًا تونسيًا غرق قاربهم قبالة السواحل الشمالية للبلاد.

وعثر على جثة الطفل صبيحة أمس الاثنين بعد عمليات تمشيط، وهو حالة الوفاة الثانية التي شهدها القارب المنكوب. تسرب المياه

ونجا من القارب، الذي تسربت إليه المياه وهو في طريقه إلى سواحل الجزر الايطالية القريبة يوم 29 ديسمبر الجاري، 12 شخصًا.

وأفاد الحرس الوطني بأن وحدات من البحرية أنقذت خمسة أشخاص آخرين كانوا يصارعون الموت سباحة بعد أن قفزوا من المركب.

كما أعلن عن ضبط أربعة أشخاص لاحقا يشتبه بتورطهم في تنظيم رحلة الإبحار ونقل المهاجرين لإجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية.