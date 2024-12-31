شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يدخل بلدة بجنوب البلاد بالتزامن مع انسحاب قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، تمركز وحداته حول بلدة شمع بقضاء صور في محافظة الجنوب وبدء الدخول إليها، بالتزامن مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت قيادة الجيش - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن وحدات الجيش تمركزت حول بلدة شمع في صور بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" ضمن إطار تعزيز الانتشار في المنطقة، وبدأت الدخول إليها، وذلك بالتزامن مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها، عقب الاتصالات التي أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.



وأشارت القيادة إلى أنه سوف يُستكمل انتشار وحدات الجيش في المرحلة المقبلة، فيما ستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.



ودعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.