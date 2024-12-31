شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع أثرية في أريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تعرض بعض المواقع الأثرية في محافظة أريحا والأغوار لاعتداءات متكررة ومكثفة في الأيام الماضية من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.



وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن سلطات الاحتلال سيجت موقع خربة البياضات في العوجا بسياج حديدي وأغلقته ببوابة، كما سمحت للمستوطنين باقتحام موقع تلال أبو العلايق الأثري وبإجراء حفريات غير شرعية فيه.



وأشارت إلى أن الاعتداءات المتكررة على المواقع الأثرية الفلسطينية تأتي في إطار الهجمة الممنهجة التي تعتمدها حكومة الاحتلال للسيطرة على التراث الوطني الفلسطيني، وضمن خطة الضم التي أقرتها، مؤكدة أن هدف الاعتداءات هو محو الذاكرة الفلسطينية المرتبطة بشكل وثيق بهذه المواقع، ونهب مقدرات الشعب الفلسطيني الثقافية، وأنها أعمال تخالف القانون والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها، واتفاقية اليونسكو لعام 1970.



وأضافت الوزارة أنها تتابع هذه الاعتداءات وغيرها في المحافظات كافة، وتدين هذه الأعمال غير الشرعية، منوهة بأنها خاطبت الجهات الدولية العاملة في التراث من أجل الضغط على الاحتلال لوقفها، مؤكدة أن الخطة التي تبنتها الحكومة من أجل مواجهة قرار ضم المواقع الأثرية ستكون بمثابة حماية لمواقع التراث الفلسطيني، وأنها أطلقت حملة "جذورنا" لحماية مواقع التراث الثقافي المادي.