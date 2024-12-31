شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تغمر مخيم خان يونس فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برودة قارسة وأمطار غزيرة، هكذا يعانى أهالى مخيم خان يونس فى فصل الشتاء بعد تهدم منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع، فيما تساقطت الأمطار بغزارة على خيام النازحين، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوربية صورا.

رصدت الصور رجال فلسطينيون نازحون داخليًا يحملون خيمتهم التي غمرتها المياه أثناء هطول أمطار غزيرة في مخيم خان يونس في جنوب قطاع غزة، وغرق الممرات بين الخيام، ومعاناة الأطفال من البرودة الشديدة، كما رصدت الصور مشهد عام من الأعلى للخي

وفقًا للأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص (أو تسعة من كل عشرة أشخاص) في جميع أنحاء قطاع غزة نازحون داخليًا، بما في ذلك الأشخاص الذين نزحوا مرارًا وتكرارًا.



أمطار غزيرة تغمر خيام مخيم خان يونس



معاناة النازحين



غرق الخيام



نقل الخيام الغارقة



أمطار غزيرة تغمر خيام مخيم خان يونس



معاناة الأطفال



معاناة الأطفال



أطفال خان يونس يعانون من البرودة



مشهد عام للخيام



غرق الشوارع



النازحون يعانون من البرد القارس