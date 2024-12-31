شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 جراء قصف الدعم السريع لمخيم أبوجربون والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شبكة أطباء السودان، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء القصف المدفعي المكثف لميليشيا الدعم السريع على معسكر "أبوجربون" للنازحين مساء أمس الاثنين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأدانت شبكة أطباء السودان، ما وصفته بأنه استمرار انتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين العزل بالقصف المدفعي على معسكرات النازحين والأسواق ومنازل المدنيين مما زاد من وتيرة القتلى وسط المدنيين.

وقال الشبكة فى بيان اليوم الثلاثاء :"تعتبر الشبكة تمادي الدعم السريع في الاستهداف لمواقع تجمعات المدنيين جريمة حرب مكتملة الأركان رغم التحذيرات المتكررة من قبل المنظمات الأممية والإقليمية التي بدأت في سحب منسوبيها من المعسكرات مخافة القصف".

وتابعت :"وتدعو الشبكة المجتمع الدولي لضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات التي زادت من معاناة المدنيين والنازحيين بمدينة الفاشر نتيجة لعدم وجود مواقع آمنة من الاستهداف والقصف".