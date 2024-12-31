شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: الشاباك يتبنى رسميا اغتيال صالح العارورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشاباك الإسرائيلي تبنى رسميا مسؤولية اغتيال المسؤول الكبير في حركة حماس صالح العارورى في لبنان.

واغتالت إسرائيل العاروري، الرجل الثاني في حركة حماس ونائب رئيس مكتبها السياسي، في 2 يناير 2024، حيث استهدفته طائرة مُسيرة إسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت، مما أسفر عن استشهاده، و6 آخرين.