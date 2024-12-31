شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: مستشفيات شمال غزة فقدت قدرتها على العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهني، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات شمال قطاع غزة فقدت قدرتها علي العمل بشكل كبير وأصبحت علي شفا الانهيار التام.

وقال مهني في مداخلة لقناة "الحرة" الأمريكية :"إن نظام الرعاية الصحي الفعال يتكون من عدة مكونات أهمها المستشفيات التي تعمل بكل طاقتها الاستيعابية وتوفير الطواقم الطبية المتخصصة بكل المجالات، وتوفير نظام إسعاف وطوارئ، بالإضافة إلى قدرة الطواقم علي إيصال المرضي والمصابين للمستشفيات علي مدار أشهر طويلة مما جعل من منظومة الرعاية الصحية مجرد أطلال".

وأضاف أنه منذ بدء العملية البرية علي شمال قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر، كانت تتواجد ثلاث مستشفيات في بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، والتى فقدت قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة الطبية بسبب استمرار الأعمال العدائية في محيطها وداخلها، والانفجارات التي تسبب أضرارا في مبانيها وسقوط إصابات وسط طواقمها الطبية والتي تعرضت للقتل أو اضطروا للمغادرة .

وأشار إلى أنه لا يوجد أى وسائل نقل طبية في شمال قطاع غزة، فيتم حمل المرضي من قبل المدنيين سيرا علي الأقدام أو على عربات الحيوانات، لافتا إلى أن مستشفي العودة فقط من يعمل حاليا في شمال القطاع، حيث قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعمه علي مدار الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة والمستشفي الأهلي العربي، فيعملان بقدرة استيعابية جزئية.

وتابع :"هناك تحويل وإجلاء طبي من مستشفيات قطاع غزة إلى مدينة غزة، لأنها أصبحت غير قادرة علي الاستمرار في استقبال المرضي بشكل أكبر لأنها تعرضت لآثار مدمرة جراء العمليات العسكرية".

وأكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مستمرة في حوار مباشر مع الجميع خاصة مع السلطات الإسرائيلية بهدف الاستمرار في الوصول إلى المستشفيات في شمال القطاع لجلب كل مايلزم من مستلزمات طبية وأدوية، وتسهيل عملية نقل المرضي بالقطاع.

وأوضح أنه نادرا ما يتم السماح لطواقم الصليب الأحمر بإدخال أى مساعدات من الأغذية والأدوية للشمال، لافتا إلى أن هذا يتوقف علي الوضع الأمني ومدي رغبة الأطراف المنخرطة في النزاع لتسهيل عمل الفرق الإنسانية.