شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تعرب عن تعازيها لكوريا الجنوبية إثر حادث تحطم طائرة بمطار موان الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الجمهورية اليمنية، عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية كوريا الجنوبية، إثر الحادث الأليم الذي وقع نتيجة تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان الدولي جنوب غرب البلاد، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان،اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع جمهورية كوريا الصديقة في هذا المصاب الجلل، معربة عن أملها في تجاوز آثار هذه الفاجعة..متمنية الشفاء العاجل للمُصابين والسلامة للجميع.