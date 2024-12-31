الخليج اليوم .. برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يشدد على أهمية احترام سيادة سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء السعودي، إذ شددت على أهمية احترام سيادة سوريا ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها، بجانب التشديد على مضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية؛ من الوقوف الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والتطلع إلى نجاح جهود وقف إطلاق النار في غزة.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات الغاشمة على حرمة المسجد الأقصى، ورفضه القاطع المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، كما طالب المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة بحق المدنيين الأبرياء والمقدسات الإسلامية في فلسطين.

وفي الوقت ذاته، تناولت جلسة مجلس الوزراء مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي السعودية المبذولة عبر علاقاتها الثنائية وعضويتها في المنظمات والمجموعات المتعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات، فضلاً عن مواصلة العمل من أجل إحلال الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.

استقرار اليمن

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد إلى الجمهورية اليمنية؛ يأتي حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، عبر إرساء المقومات الاقتصادية والمالية والنقدية، فضلاً عن بناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو المستدام، وتوفير فرص العمل.

القطاع غير الربحي

وفي الوقت ذاته، استعرض مجلس الوزراء مؤشرات أداء عدد من القطاعات الرئيسة والحيوية، وأشاد في هذا السياق بما حققه القطاع غير الربحي من نمو ملحوظ في دعم مجالات الصحة والتعليم والأبحاث وغيرها؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تعاون أمني سعودي - كوسوفي

وفي إطار الموافقات، وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في السعودية ووكالة الاستخبارات في جمهورية كوسوفا، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

مخالفات البلدية

بجانب، الموافقة على عدد من الإجراءات بشأن منح هيئة تطوير بوابة الدرعية صلاحية ضبط المخالفات البلدية - ذات الصلة باختصاصاتها المقررة نظاماً - وذلك في حدود النطاق التطويري لمشروع بوابة الدرعية، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

استحداث لجنة للمراسلات الحكومية

وأقر مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة – دائمة - باسم اللجنة الوطنية للمراسلات الحكومية برئاسة هيئة الحكومة الرقمية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية.

محور مناخي سعودي - ألماني

ووافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الطاقة السعودية وكل من الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ ووزارة الخارجية الاتحادية في جمهورية ألمانيا في شأن تخصيص محور مناخي في إطار الحوار السعودي الألماني، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأنه، والتوقيع عليه.