الخليج اليوم .. وزير الدفاع السعودي والرئيس الإماراتي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرياض - كتب موسى القحطاني -
التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ استعرضا العلاقات الأخوية، كما بحثا التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
الرياض - كتب موسى القحطاني -
التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ استعرضا العلاقات الأخوية، كما بحثا التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام