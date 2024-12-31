الخليج اليوم .. وزير الدفاع السعودي والرئيس الإماراتي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ استعرضا العلاقات الأخوية، كما بحثا التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.