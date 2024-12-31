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الخليج اليوم .. وزير الدفاع السعودي والرئيس الإماراتي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ استعرضا العلاقات الأخوية، كما بحثا التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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