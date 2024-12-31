الخليج اليوم .. غارات أميركية وبريطانية على صنعاء.. واستهداف وزارة الدفاع ومعسكرات للحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تعرضت صنعاء لغارات أميركية بريطانية شملت مواقع حوثية عدة. وفيما نفت إسرائيل شن أي ضربات على اليمن، ذكرت مصادر للعربية والحدث أن غارات أميركية وبريطانية استهدفت صنعاء وتحديدا مجمع العرضي الأمني ومعسكر سلاح الصيانة وسط صنعاء ومقر وزارة الدفاع لثلاث غارات ومقر معسكر الفرقة الأولى مدرع سابقا بصنعاء كما شملت الغارات أيضا مجمع 22 مايو بمديرية الثورة بصنعاء.

الى ذلك، يستمر التصعيد بين إسرائيل وجماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، وتبنت جماعة الحوثي، في بيان، هجومين صاروخيين على إسرائيل خلال الليل. كما أعلنت عن استهداف حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وقال بيان جماعة الحوثي إنها "نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين، في يافا وجنوب القدس بصاروخين حققا هدفيهما"، مضيفة أن "العملية الأولى استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين-2".

وأضاف البيان أن "العملية المشتركة نفذت بعدد كبير من المسيرات والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأميركية لشن هجوم جوي" على اليمن.

وفي ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إنّ "سلاح الجو الإسرائيلي اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية".

وذكرت خدمة إسعاف "نجمة داود الحمراء" أنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن. والسبت، اعترضت إسرائيل صاروخا مماثلا أطلق من اليمن.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن جماعة الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين من اليمن باتجاه وسط إسرائيل. وأشار مراسلنا إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من إسرائيل، مشيراً إلى سقوط شظايا صاروخ حوثي بمنطقة "حاريش" وسط إسرائيل وبيت شيمش قرب القدس.

قبل ذلك شن الطيران الأميركي والبريطاني غارتين على مواقع بالحديدة، وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن الضربات استهدفت المواقع التي أطلقت منها جماعة الحوثي الصواريخ في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأضاف أن الطيران استمرّ بالتحليق جنوباً وشن غارتين على الأماكن التي أطلق منها الحوثيون صواريخ باتجاه البحر.

هذا وانتقدت روسيا الضربات الجوية التي تقوم بها إسرائيل والتحالف الدولي في اليمن، وقال ممثل موسكو الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الأعمال العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة تعد تصعيدا متعمدا.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن أن هذا النهج أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين اليمنيين، وخلّف دمارا هائلا.

بدورها دعت ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن جماعة الحوثي لترك سلوكها "المقوض للاستقرار" في المنطقة، بالتزامن مع التصعيد الأخير بين إسرائيل والحوثيين.

كما توعد المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الحوثيين بالقضاء عليهم، إذا حاولوا المساس بأمن إسرائيل، كما طالبهم دانون بضرورة تذكر ما حدث لحماس وحزب الله وبشار الأسد.

أما مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد الخياري، فقد أدان الهجمات المتكررة في إسرائيل واليمن والبحر الأحمر. الخياري وصف هذا التصعيد بين الأطراف المتنازعة بالمزعزع للاستقرار.

وتصاعدت حدة الهجمات بين الحوثيين وإسرائيل في الأيام الأخيرة بعدما شنّت الأخيرة غارات جوية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ويسيطر الحوثيون على أجزاء كبيرة من اليمن منذ استيلائهم على صنعاء وإطاحة الحكومة عام 2014. وصعد الحوثيون من هجماتهم منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وشنت إسرائيل أيضا غارات على اليمن، بما في ذلك استهداف مطار صنعاء الدولي الخميس.