شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من يناير ولمدة شهر.. إعلان تمديد حالة الطوارئ في تونس والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر بدء من الأول من يناير 2025 إلى يوم 30 من نفس الشهر. ويشمل قرار التمديد الذي نشر في الجريدة الرسمية، كامل تراب الجمهورية.وتسري حالة الطوارئ في تونس دون انقطاع منذ التفجير الإرهابي بحزام ناسف الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر عام 2015.وأدى الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش آنذاك إلى وفاة 12 أمنيا، إلى جانب منفذ التفجير.