شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الإمارات والبرازيل يؤكدان أهمية العمل متعدد الأطراف لتعزيز السلام والأمن الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو دا سيلفا ،أهمية العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية المشتركة بجانب تعزيز الجهود لترسيخ السلام والأمن الدوليين.



جاء ذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الاثنين خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتنسيق لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.



وبحث الرئيسان، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وحرصهما على الدفع بها إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المتبادلة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والتكنولوجيا والتغير المناخي والطاقة المتجددة وغيرها من أوجه التعاون التي تتسق مع جهود التنمية المستدامة في البلدين وتحظى باهتمامهما المشترك.



وتطرق الاتصال إلى القمة الـ19 لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20) التي استضافتها مؤخراً البرازيل.